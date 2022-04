Monza: investe una 16enne e si allontana, denunciato un automobilista di Desio Si tratta di un 40enne. È stato identificato e portato al Comando. La minore è stata soccorsa e trasportata all’ospedale San Gerardo, le sue condizioni non sarebbero gravi. I fatti sono accaduti domenica in via Vittorio Emanuele.

Avrebbe investito una 16enne, a Monza, e si sarebbe allontanato senza prestarle soccorso. La minore è stata soccorsa in codice giallo e trasportata all’ospedale San Gerardo, le sue condizioni non sarebbero gravi, mentre l’automobilista, un 40enne nordafricano residente a Desio, con patente italiana e veicolo assicurato, è stato rintracciato e denunciato in stato di libertà.

I fatti sono accaduto domenica 3 aprile in mattinata in via Carlo Emanuele all’intersezione con via Duca degli Abruzzi. Attraverso immediate ricerche da parte della pattuglia della Polizia locale incaricata dei rilievi, grazie anche alla collaborazione della Polizia locale di Desio è stata individuata la residenza dell’automobilista che è stato portato presso gli uffici del comando per l’identificazione e denunciato.

