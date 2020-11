Monza: incendio auto in via Giacosa Vigili del fuoco in via Giacosa a Monza venerdì pomeriggio per l’incendio di un’auto. Nessuno è rimasto ferito.

Un’auto si è incendiata nel pomeriggio di venerdì 6 novembre a Monza, in via Giacosa. Nessuno è rimasto ferito, sul posto i vigili del fuoco del comando locale per spegnere le fiamme che si sono sprigionate dal cofano e mettere in sicurezza la zona. È successo intorno alle 18.

Monza incendio auto via Giacosa

(Foto by Chiara Pederzoli)

© RIPRODUZIONE RISERVATA