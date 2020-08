Monza, il ponte Colombo impacchettato: lavori per la demolizione Lavori in corso al ponte di via Colombo a Monza per la demolizione della struttura chiusa d’urgena nel settembre del 2018. Tutta l’area attorno al ponte è stata recintata e il cuore delle operazioni praticamente impacchettato.

Lavori in corso al ponte di via Colombo a Monza e operai impegnati, in questi giorni, nella demolizione della struttura che nel settembre del 2018 era stata chiusa al transito veicolare e pedonale perché considerata pericolosa. Ora tutta l’area attorno al ponte è stata recintata e il cuore delle operazioni praticamente impacchettato: impossibile vedere, dagli Spalti, a che punto si sia arrivati.

MONZA cantiere ponte colombo

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Ma la demolizione e l’assemblaggio della nuova struttura sono stati inseriti dall’amministrazione comunale nel lungo elenco di lavori e cantieri previsti per l’estate 2020: in particolare, per il ponte di via Colombo l’inaugurazione è stata ipotizzata per la fine del mese di ottobre. Dopo tanta attesa, per i commercianti dell’isolato incastonato tra il duomo e il corso del Lambro, vedere finalmente gli operai al lavoro assume il significato di una piccola luce in fondo a un tunnel che, a settembre, sarà stato lungo due anni: ventiquattro mesi di difficoltà, per loro, visto che la chiusura del ponte sul Lambro ha portato a una drastica riduzione del passaggio - e, di conseguenza, degli incassi.

La struttura portante della nuova infrastruttura, hanno spiegato da palazzo, sarà costituita da travi in acciaio corten, mentre la pavimentazione riprenderà quella già esistente lungo spalto Piodo. L’importo complessivo dell’intervento di circa 750mila euro.

MONZA cantiere ponte colombo

(Foto by Fabrizio Radaelli)

