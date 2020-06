Monza, al via la demolizione del ponte Colombo sul Lambro chiuso da settembre 2018 Sono iniziati dalla mattina di lunedì 22 giugno i lavori per la demolizione del Ponte Colombo, chiuso a Monza dall’oggi al domani a settembre 2018 per motivi di sicurezza.

Allora un rapporto sulla stabilità aveva decretato il rischio crollo ed era quindi stato proibito il passaggio anche pedonale sul collegamento principale tra piazza Cambiaghi, gli Spalti e il centro di Monza.

Nelle settimane scorse, dal 25 maggio in cui sono ripartiti i lavori, i sopralluoghi preliminari erano serviti a stabilire come procedere per mettere in sicurezza o eliminari i cavidotti esistenti: le nuove travi portanti saranno in acciaio corten. Per arrivare alla posa si deve passare dalla demolizione.Tanto attesa da residenti e commercianti per tornare a passare sul Lambro.

Monza lavori demolizione ponte via Colombo

