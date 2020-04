Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: i volontari di Amico Senegal rimpatriati dopo tre settimane di blocco in Africa I volontari della onlus Amico Senegal di Monza sono riusciti a rientrare in Italia dopo tre settimane in Africa bloccati per l’epidemia.Nella giornata di sabato 4 aprile il volo e poi il passaggio da Roma a Monza.

Alla fine ce l’hanno fatta. I sette volontari monzesi dell’associazione Amico Senegal, bloccati nel paese africano, anch’esso in preda al corona virus, sono rientrati a casa nel pomeriggio di sabato 4 aprile Un finale atteso da oltre tre settimane quando, proprio per l’aggravarsi della situazione sanitaria, il Senegal aveva cancellato i voli per l’Europa e imposto il coprifuoco.

Il biglietto di ritorno che i sette avevano in tasca si è trasformato in carta straccia e l’unica loro “salvezza” sarebbe stato un intervento da parte delle autorità italiane. Nella loro residenza di Kabrousse, nella regione della Casamance, dove avevano svolto la loro azione umanitaria, i volontari hanno avviato i contatti con il Ministero degli Esteri a Roma e con l’Ambasciata Italiana di Dakar. Una serie di telefonate e di email alle quali, almeno inizialmente, non venivano fornite risposte precise.

Inoltre, come se ciò non bastasse, a fare da corollario a questa situazione di incertezza, si era messo il prepotente avanzare del coronavirus che aveva colpito, tra gli altri, anche un gruppo di turisti francesi ospiti di un lussuoso resort a loro vicino. Finalmente lunedì scorso il presidente Valerio Sormani e i suoi compagni di “avventura” Francesco Saverio Cattaneo, Monica Gariboldi, Daniele Cavo, Ilaria Guglielmo, Oriana Longoni e Giovanni Sormani hanno iniziato a vedere uno spiraglio. Su consiglio dei diplomatici italiani di stanza a Dakar si sono attivati per affittare un piccolo mezzo e dopo due giorni di viaggio (“tra panorami bellissimi e le soste imposte dal coprifuoco”) hanno raggiunto una località marittima a una quarantina di chilometri dalla capitale senegalese da dove hanno continuato a mandare i loro appelli. Ieri sera c’è stata la svolta tanto attesa: l’ambasciata li ha avvertiti di tenersi pronti e nella mattina di sabato 4 si sono imbarcati su un volo per Roma.

Inizialmente era previsto che il piccolo gruppo trascorresse la giornata nella capitale per poi essere trasferito domani a Milano Malpensa. Invece, la ruota della fortuna ha cominciato a girare dalla loro parte e già nel pomeriggio hanno potuto raggiungere la Lombardia e la loro Monza dove hanno iniziato la loro quarantena.

