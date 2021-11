Monza buca in via Appiani

Monza: guasto all’allaccio fognario, tecnici al lavoro per chiudere la buca di via Appiani Per tutta la giornata il traffico è stato deviato nelle vie limitrofe con code e imbottigliamenti: i tecnici hanno individuato il guasto e potrebbe risolversi entro mezzanotte il disagio che ha colpito la viabilità di Monza a causa dell’apertura improvvisa di una buca in via Appiani, nel tratto tra via Dei Mille e via Pennati.

Potrebbe risolversi entro mezzanotte il disagio che ha colpito la viabilità di Monza a causa dell’apertura improvvisa di una buca in via Appiani, nel tratto tra via Dei Mille e via Pennati. Alle 16.30 la comunicazione che dai tecnici di Brianzacque è stata individuata l’origine del guasto: una perdita dall’allaccio fognario di un condominio limitrofo.

Le squadre dei tecnici, supportate da operai e altri tecnici esterni, si sono messe al lavoro per recuperare i materiali per le riparazioni e poi per riempire lo scavo . L’obiettivo è di terminare la riparazione entro la mezzanotte e ripristinare la circolazione veicolare.

Per tutta la giornata, dalla mattina, il traffico è stato deviato nelle vie limitrofe con code e imbottigliamenti.

