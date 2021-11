Monza buca in via Appiani

Monza: voragine di 1 metro in via Appiani, strada chiusa e traffico deviato Via Appiani chiusa al traffico e traffico deviato a causa di una buca, profonda più di un metro, che si è aperta venerdì nel tratto compreso tra via dei Mille e via Pennati.

Traffico in difficoltà a Monza venerdì mattina per un buca che si è aperta in via Appiani e ha costretto alla chiusura della strada che corre intorno al centro. Transito interrotto nel tratto compreso tra via dei Mille e via Pennati a causa della voragine nell’asfalto.

Il traffico attualmente viene deviato in via Mosé Bianchi da piazza Citterio. Sul posto i tecnici dell’Ufficio Strade, i vigili del fuoco della sede centrale (presente anche il funzionario) e gli agenti della Polizia Locale per gestire il traffico, fino al ripristino della normale circolazione.



Il Comune consiglia percorsi alternativi per non congestionare ulteriormente la viabilità.

A quanto si è appreso la buca ha una profondità superiore a 1 metro ed è larga altrettanto.

