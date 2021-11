Monza buca in via Appiani finale

Monza: via Appiani riaperta al traffico, riparata la buca nell’asfalto Via Appiani a Monza è stata riaperta poco intorno alle 21. Le squadre di Brianzacque e del Comune con supporto di tecnici esterni hanno riparato il guasto che aveva portato all’apertura di una buca di un metro nell’asfalto.

Via Appiani a Monza è stata riaperta poco intorno alle 21, dopo l’intervento urgente per riparare una buca di un metro che si era aperta nell’asfalto in mattinata a causa di una perdita dall’allaccio fognario di un condominio limitrofo. Il cantiere è stato aperto tra le vie De Mille e Pennati e ha costretto per tutto il giorno alla deviazione del traffico sulle strade limitrofe.

Dopo aver individuato il problema e recuperato i materiali, le squadre di Brianzacque e del Comune con supporto di tecnici esterni hanno riparato il guasto, riempito l’asfalto e ormai a sera - intorno alle 18.15 - posato l’asfalto. Poi la riapertura al traffico.

