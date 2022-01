Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Marco Odorisio (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, giardini Artigianelli e corso Milano, il nuovo questore insiste con i controlli: nuovo blitz, sequestrata altra droga Decimo dispositivo di controlli straordinari del territorio in tre settimane, disposti dal Questore della Provincia di Monza e della Brianza Marco Odorisio. Identificati dieci stranieri e trovata della droga nel giardino pubblico.

Battere il ferro finché è caldo: la Polizia di Stato dopo il blitz del 27 gennaio ha fatto ritorno nella zona “Artigianelli” di Monza e in corso Milano. Una attività di vigilanza e controllo contro lo spaccio degli stupefacenti, destinati soprattutto ai giovani e giovanissimi. La nuova sortita dei poliziotti monzesi è avvenuta venerdì 28 gennaio, nel pomeriggio.

Si è trattato del decimo dispositivo di controlli straordinari del territorio in tre settimane, disposti dal Questore della Provincia di Monza e della Brianza Marco Odorisio, servizi di prevenzione effettuati nel capoluogo ed in provincia e calibrati proprio in base alle richieste del territorio ed all’ascolto dello stesso attraverso gli incontri con i sindaci, che proseguono in un’ottica di “dare le risposte che il territorio merita”.

Sequestri droga e controlli Ps a Monza (foto Questura)

Sul posto si sono presentati agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante, della Squadra Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica e due unità cinofile della Guardia di Finanza di Milano, che hanno monitorato il giardino pubblico tra via Gramsci e via Artigianelli, sovente oggetto di esposti e segnalazioni da parte dei cittadini.

Rintracciati e identificati 10 cittadini stranieri, in regola quanto alla loro posizione sul territorio nazionale, uno dei quali è stato trovato in possesso di 3 grammi di hashish già confezionato e pronto all’uso. Le unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza hanno quindi setacciato l’area verde, rinvenendo, in prossimità delle panchine dei giardini, ulteriori dosi di hashish. La droga è stata recuperata ed analizzata presso gli uffici della Polizia Scientifica della Questura con la conferma che si trattava di hashish.

Sequestri droga e controlli Ps a Monza (foto Questura)

il possessore dei 3 grammi di hashish è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura in quanto assuntore si stupefacenti mentre per quanto concerne la posizione delle altre persone è stato attivato l’Ufficio Immigrazione per verifiche ed approfondimenti.

Le attività di prevenzione sono quindi proseguite in corso Milano con controlli a due pubblici esercizi dove gli agenti hanno identificato gli avventori, tutti risultati in regola anche per quanto concerne il rispetto della normativa Covid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA