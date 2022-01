Monza: blitz della Polizia di Stato con unità cinofile ai giardinetti degli Artigianelli Identificati 14 stranieri uno dei quali segnalato alla Prefettura in quanto trovato in possesso di uno spinello. Sotto una panchina le unità cinofile hanno trovato delle dosi di hashish, alcune già confezionate e pronte per essere spacciate.

Poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico – Squadra Volante, della Squadra Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica e due unità cinofile della Questura di Milano hanno ispezionato da dima a fondo, nel pomeriggio di martedì 25 gennaio,i giardini degli Artigianelli, a Monza, da sempre zona “calda” della città, ritrovo di sbandati e luogo di spaccio di stupefacenti e oggeto di numerose segnalazioni ed sposti di cittadini.

Il blitz è scattato alle 16 all’interno del giardino pubblico, tra via Gramsci e via Artigianelli: gli agenti hanno rintracciato ed identificato 14 cittadini stranieri, regolari sul territorio nazionale (ma sono comunque stati avviate specifiche verifiche), uno trovato in possesso di uno “spinello” già confezionato e pronto all’uso (segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti). Le unità cinofile antidroga delle Polizia di Stato hanno quindi setacciato l’area verde, rinvenendo, in prossimità delle panchine dei giardini, delle dosi di hashish, alcune già confezionate e pronte per essere spacciate. La droga è stata recuperata ed analizzata presso gli uffici della Polizia Scientifica della Questura con l’esame preliminare “narco test” che ha dato esito positivo.

