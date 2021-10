Monza, Farmasalus Odonto: chi può accedere alle cure dentistiche a prezzi agevolati Entra nel vivo il progetto «Farmasalus Odonto» di Farma.Co.M, il centro specialistico di odontostomatologia e chirurgia maxillo facciale che coinvolge gli studenti dell’ultimo anno dei corsi di laurea in Odontoiatria e Igiene dentale dell’Università di Milano-Bicocca. Le modalità per accedere.

Entra nel vivo il progetto «Farmasalus Odonto» di Farma.Co.M. Il centro specialistico di odontostomatologia e chirurgia maxillo facciale che si trova nel Poliambulatorio FarmaSalus in via Marco D’Agrate, 26, nel quartiere monzese di Sant’Albino, apre le porte alle persone indigenti o che si trovano in una condizione economica difficile.

Saranno tre le categorie di cittadini ammesse al servizio. Le persone con reddito Isee inferiore o uguale a 6 mila euro potranno godere gratuitamente (fino ad un massimo di spesa pro-capite di euro 300 euro) di una serie di prestazioni: dall’igiene orale alla ricostruzione del dente mediante otturazione in composito, dalla terapia pluricanalare all’estrazione. Alle persone con Isee compreso tra 6.000,01 e 8.000 euro, ai possessori di «Social Card», ai cittadini esenti dai ticket sanitari con reddito ISEE 2021 inferiore o uguale a 10 mila euro saranno, invece, applicate tariffe agevolate, da 40 a 180 euro a seconda della prestazione.

La terza categoria è quella delle donne in gravidanza. In quest’ultimo caso, indipendentemente dal reddito, sarà possibile effettuare l’ablazione del tartaro e l’insegnamento dell’igiene orale al prezzo di 40 euro. Tutto ciò è stato possibile grazie a una convenzione firmata lo scorso maggio. Gli studenti dell’ultimo anno dei corsi di laurea in Odontoiatria e Igiene dentale dell’Università di Milano-Bicocca potranno svolgere attività di tirocinio presso il centro polifunzionale sanitario Farmasalus di Monza.

Agli studenti verrà data la possibilità di assistere alle prestazioni offerte all’utenza di Farmasalus dallo staff odontologico coordinato dal dottor Luca Pavesi, professore a contratto afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Milano-Bicocca. Se il profilo accademico raggiunto lo consentirà, essi potranno eseguire anche prestazioni professionali con le stesse peculiarità dei tirocini formativi che vengono già svolti presso la Clinica Odontoiatrica dell’Ospedale San Gerardo di Monza.

«Lamministrazione ccomunale – spiegano il Sindaco Dario Allevi e l’Assessore alle Politiche Sociali Désirée Merlini – ha individuato le fasce di cittadini che potranno accedere ai servizi odontoiatrici usufruendo di prestazioni gratuite o di tariffe calmierate. Questo è un modo concreto per promuovere l’importante ruolo sociale svolto da Farma.Co.M. e per sostenere ancora di più le famiglie fragili della nostra città, duramente provate anche dalle conseguenze della pandemia, dando loro la possibilità di accedere a cure di qualità che sul mercato privato comportano costi molto alti. Ogni iniziativa in questo senso è utile per non lasciare indietro nessuno».

Per accedere al servizio è possibile richiedere un appuntamento per informazioni e la valutazione dei requisiti scrivendo all’indirizzo mail [email protected] o telefonando al numero 039 2832851 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì anche dalle 13 alle 15.

