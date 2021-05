Monza, intesa per tirocinio in Farmasalus per laureandi in Odontoiatria alla Bicocca Università di Milano -Bicocca e Farma.Co.M., la società partecipata al 95% dal Comune di Monza, hanno sottoscritto una convenzione che consentirà agli studenti dell’ultimo anno di laurea in Odontoiatria e Igiene dentale di svolgere attività di tirocinio al centro polifunzionale sanitario Farmasalus.

Università di Milano -Bicocca e Farma.Co.M., la società partecipata al 95% dal Comune di Monza che gestisce dieci farmacie comunali sul territorio monzese, hanno sottoscritto mercoledì mattina una convenzione che consentirà agli studenti dell’ultimo anno dei corsi di laurea in Odontoiatria e Igiene dentale di svolgere attività di tirocinio presso il centro polifunzionale sanitario Farmasalus di Monza in via Marco d’Agrate, 26, struttura gestita sempre da Farma.Co.M.

Agli studenti verrà data la possibilità di assistere alle prestazioni offerte all’utenza di Farmasalus dallo staff odontologico coordinato dal dottor Luca Pavesi, professore a contratto afferente al Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Milano-Bicocca. Se il profilo accademico raggiunto lo consentirà, essi potranno anche eseguire prestazioni professionali con le stesse peculiarità dei tirocini formativi che vengono già svolti presso la Clinica Odontoiatrica dell’Ospedale San Gerardo di Monza.

Grazie alla possibilità di rapportarsi con differenti tipologie di pazienti, gli studenti avranno modo, inoltre, di acquisire abilità e competenze (i cosiddetti soft skill) utili per intraprendere la carriera professionale.

«Questa convenzione ha per l’Università di Milano-Bicocca ha una duplice valenza – ha sottolineato la rettrice dell’ateneo milanese Giovanna Iannantuoni – Da un lato amplia la possibilità per gli studenti dei corsi di laurea di Odontoiatria e Igiene dentale di svolgere attività formative, con un’esperienza che sarà professionale ed umana al tempo stesso. Dall’altro lato, è un modo per condividere con il territorio il patrimonio di conoscenze e di esperienze di un ateneo che anche a Monza non vuole essere un’istituzione dedita solo alla ricerca e alla trasmissione del sapere, ma parte integrante del tessuto sociale».

Guarda al presente ma anche al futuro il presidente di Farma.Co.M. Vito Potenza: «Farma.Co.M. da sempre rappresenta – un esempio di successo di partenariato pubblico-privato riconosciuto, nel settore, non soltanto localmente ma anche a livello nazionale. La possibilità di poter collaborare con una istituzione così importante come l’Università di Milano-Bicocca non può che stimolare ancor di più iniziative che possano portare beneficio non solo alle due istituzioni ma anche alla collettività».

La convenzione tra Bicocca e Farma.Co.M. è stata completata da un ulteriore protocollo di intesa con il comune di Monza. «Il Comune individuerà le fasce di cittadini che potranno accedere ai servizi odontoiatrici usufruendo della gratuità e di tariffe calmierate- ha precisato il sindaco Dario Allevi- un altro modo per promuovere l’importante ruolo sociale svolto da Farma.Co.M. e per sostenere ancora di più le famiglie fragili e vulnerabili della nostra città, duramente provate anche dalle conseguenze economiche della pandemia».

Alla firma del documento era presente anche l’assessore regionale per l’Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione Fabrizio Sala che ha sottolineato come ancora una volta «nella nostra Regione è presente la volontà di collaborare insieme per la miglior formazione dei nostri studenti con l’intento di valorizzare l’università e i centri specialistici migliorando sempre più i servizi offerti ai cittadini. Il connubio pubblico-privato è l’elemento chiave della nostra eccellenza formativa e professionale che alza la qualità dei nostri studenti e, di conseguenza, di tutte le figure professionali che si affacciano al mondo del lavoro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA