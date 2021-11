Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza e Brianza decima nella classifica della Qualità della vita 2021 La provinca di Monza risale al decimo posto nella classifica annuale della Qualità della vita stilata da ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma.

C’è la scalata del nord Italia nella classifica della Qualità della vita 2021 stilata da ItaliaOggi e università La Sapienza. Monza, che nel 2020 era rimasta aggrappata alla top 15, nella nuova edizione risale e guadagna un altro paio di posizioni mettendosi al decimo posto.

Al primo posto c’è Parma, che guadagna 39 posizioni rispetto allo scorso anno. E un balzo in avanti lo ha fatto anche Milano (che era 45° ed è 5°). Faticano invece le realtà più piccole e tra le province che scivolano di più c’è Como (era 17° ed è 62°) forse per una maggior fatica ad adattarsi alla pandemia da Covid 19.

LEGGI Monza e Brianza regge nella classifica della Qualità della vita 2020: è in 15° posizione

La top ten dice Parma, Trento, Bolzano, Bologna, Milano, Firenze, Trieste, Verona, Pordenone, Monza e Brianza.

“Le metropoli - scrive ItaliaOggi - pur essendo state nel 2020 penalizzate da questa emergenza, nel 2021 hanno saputo riprendersi con maggior rapidità, dimostrando una resilienza più accentuata rispetto a quella dei centri di minori dimensioni. Il secondo motivo è metodologico: ci si è accorti infatti che la classifica degli anni scorsi finiva per sovrappesare un indicatore, quello della Popolazione (che contiene le classifiche di densità demografica, emigranti, morti in percentuale, immigrati, istruzione, nati vivi in percentuale, e numero medio dei componenti della famiglia) rispetto a tutti gli altri e si è deciso quindi di ridimensionarlo attribuendogli un peso uguale o di poco superiore ad Affari e lavoro, Ambiente, Sicurezza, Salute, Tempo libero e Reddito: probabilmente anche questo ha contributo a migliorare la posizione dei grandi centri rispetto ai piccoli”.

Monza rimane nelle retrovie degli indicatori di Turismo e tempo libero ed è avanti per Affari e lavoro, Istruzione e formazione.

