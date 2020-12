Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza e Brianza regge nella classifica della Qualità della vita 2020 Monza rimane aggrappata alla Top 15 e al Gruppo 1 delle province, pur scivolando di tre posizioni, nella classifica annuale della Qualità della vita stilata da ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma.

Una staffetta al vertice, mentre Monza rimane aggrappata alla Top 15 e al Gruppo 1 delle province, pur scivolando di tre posizioni. È la classifica annuale della Qualità della vita stilata da ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni e giunta alla ventiduesima edizione: in vetta Pordenone scalza Trento, invertendo le prime due posizioni del 2019, e a chiudere il podio arriva Vicenza, in risalita (era 14esima).

Monza passa dalla posizione 12 alle 15 ed è la prima delle lombarde e rimane nel Gruppo 1, dove la qualità della vita è buona. Sondrio che era terza è rimbalzata al 28° posto; Milano che nel 2019 era balzata in avanti è invece scivolata di nuovo indietro (45°). Balzi indietro di Bergamo (da 26 a 40), Cremona (da 28 a 74) e Lodi (da 43 a 80) per quella che viene fotografata come conseguenza della prima ondata della pandemia.

Le province vengono giudicate in base agli indici di affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, tempo libero e turismo e in generale nove “macro temi”. Nel 2019 erano state incluse informazioni statistiche più dettagliate sul tenore di vita e individuati nuovi “cluster” di analisi.

