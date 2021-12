Monza: corsa alla ricerca delle mascherine Ffp2, Farmacom rassicura Nelle dieci farmacie comunali di Monza c’è «la piena disponibilità di questo tipo di presidio». Lo dice il presidente di Farmacom a proposito delle mascherine Ffp2 diventate obbligatorie in diversi luoghi al chiuso.

Mascherine ffp2 introvabili? Non nelle dieci farmacie comunali di Monza. Lo conferma il presidente di FarmaCom, Vito Potenza, che assicura «la piena disponibilità di questo tipo di presidio nei magazzini delle farmacie comunali».

Fino alla fine dello stato di emergenza , fissato per il 31 marzo 2022, la ffp2 sarà obbligatoria per poter accedere a cinema, teatri, sale da concerto musei e sui mezzi pubblici di trasporto, compresi treni, autobus e metropolitana, dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto anti - Covid. Inevitabile quindi la corsa ad accaparrarsi le mascherine ffp2, più sicure rispetto alle tradizionali mascherine chirurgiche, consigliate invece quando si è all’aperto.

«Fortunatamente per quanto riguarda gli approvvigionamenti di mascherine non abbiamo alcun problema, e non sono nemmeno previsti rincari per questo prodotto che si trova facilmente in farmacia a 2 euro e 50 centesimi al pezzo», conferma Potenza.

Più difficile è invece trovare i tamponi fai da te, particolarmente ricercati in queste settimane di super lavoro per le farmacie che forniscono il servizio di tamponi rapidi, oberate da centinaia di prenotazioni al giorno.

«Il kit per il tampone fai da te era andato esaurito nei giorni scorsi ma stiamo cercando di rifornire tutte le farmacie anche di questo prodotto. Certo la domanda in questo momento è elevatissima, ma nelle farmacie comunali stanno arrivando con regolarità i tamponi casalinghi, anche se poi vengono esauriti in brevissimo tempo», conclude il presidente di FarmaCom.

© RIPRODUZIONE RISERVATA