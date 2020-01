Monza: chi vuole incontrare l’astronauta Paolo Nespoli?

Venerdì 7 febbraio l’astronauta Paolo Nespoli sarà allo Sporting club di Monza per parlare di ambiente e per “regalare” un bosco alla città con l’incasso della serata. Ma ci sono 30 pass gratuiti per ragazzi fra 18 e 25 anni. Ecco come averli.