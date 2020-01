Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

L’astronauta Paolo Nespoli (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: l’astronauta Nespoli regala un bosco (e aria pulita) a Monza Una serata allo Sporting club di Monza con l’astronauta Paolo Nespoli per parlare di ambiente: obbietivo, raccogliere fondi per realizzare un nuovo bosco urbano. Che regala ossigeno alla città.

Un regalo inaspettato. O forse no, perché chi lo conosce bene e lo segue sui social sa da tempo quanto Paolo Nespoli sia attivo nel sostegno alle tematiche ambientali. E l’astronauta italiano “made in Brianza” sarà protagonista di una serata-evento che porterà in dote un piccolo, nuovo, bosco a Monza.

Il prossimo 7 febbraio, infatti, presso Sporting Club Monza (organizzatore del meeting) ci sarà una cena di beneficenza al termine della quale Paolo Nespoli, che sarà l’ospite d’onore della serata, farà uno speach sul tema ambientale con una declinazione locale proprio al territorio di Monza e Brianza. L’evento che ha per titolo “Spazio all’a(MB)iente”, è aperto a tutta la cittadinanza fino ad esaurimento dei posti disponibili (sono circa un centinaio) e i primi 30 ragazzi tra i 18 e i 25 anni che si iscriveranno potranno avere l’accesso gratuito all’intervento dell’ingegnere spaziale nativo di Verano Brianza.

L’evento ha il patrocinio del comune di Monza, di Regione Lombardia e della Provincia di Monza e Brianza. All’evento saranno presenti alcune autorità del mondo istituzionale. Il ricavato della cena (non ci sarà un vero e proprio ticket d’ingresso, si partirà da un’offerta minima di 70 euro) verrà utilizzato per la piantumazione e ossigenazione di una zona urbana di Monza che verrà identificata dal Comune nel corso del 2020.

