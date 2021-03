Monza, camion carico di sacchi di cemento sfonda una soletta in centro: per liberarlo serve l’autogru Intervento dei vigili del fuoco con l’autogru venerdì a Monza in via Giuliani: un camion che trasportava sacchi di cemento è passato su una soletta in vetrocemento che si è sfondata.

La soletta in vetrocemento del marciapiede non ha retto il peso del camion carico di sacchi di cemento e si è sfondata. Nessuno è rimasto ferito venerdì, intorno alle 12.30, in via padre Reginaldo Giuliani a Monza.

Ma per rimuovere il mezzo pesante e mettere in sicurezza la strada è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco con l’autopompa di Monza e l’autogru di Milano.

