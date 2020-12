Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza, attesi 20 centimentri di neve tra domenica sera e la mattinata di lunedì 28. Neve prevista in tutta la Brianza Le previsioni del tempo parlano di nevicate anche in pianura. A Monza sono previsti anche 20 centimetri di neve. Il Comune ha attivato il piano neve. Ecco cosa comporta

Le previsioni sono confermate: dalla serata di domenica 27 dicembre è previsto il passaggio di una perturbazione che farà cadere neve anche in pianura. A Monza (ma anche nel resto della Brianza) sono previsti accumuli al suolo fra 10 e 20 cm e le temperature attorno allo zero. Dovrebbe nevicare fino alla tarda mattinata di lunedì 28 dicembre, mentre le temperature non si alzeranno.

Il Comune di Monza ha già attivato il #Pianoneve che prevede lo spargimento di sale a partire dalle 22 di domenica sulla rete stradale, mentre i mezzi spartineve entreranno in azione con accumuli superiori ai 4 cm. Info: www.comune.monza.it

Anche gli altri comuni della Brianza hanno attivato i rispettivi piani neve.

