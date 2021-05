Monza: arriva il nuovo medico di base nel quartiere Libertà A Monza ufficializzato l’arrivo di un nuovo medico di medicina generale nel quartiere Libertà, che si era trovato senza più camici bianchi dopo l’ultimo pensionamento.

«Mi fa piacere comunicarvi che entro la fine di luglio si insedierà in via Modorati il nuovo medico di medicina generale»: l’aggiornamento scritto, a firma dell’assessore alle Politiche sociali Desirèe Merlini, è arrivato al quartiere sul finire della scorsa settimana.

«L’estate porterà con sé un nuovo medico: appena abbiamo ricevuto la notizia, l’abbiamo riferita» ai residenti del quartiere Libertà che da gennaio aspettavano un sostituito del dottor Giampietro Mosca, che per decenni ha visitato i suoi pazienti nello studio di via Tosi: l’assessore lo ho confermato anche al telefono all’inizio della settimana. Il pensionamento di Mosca aveva dimezzato i medici di famiglia presenti in quartiere: da due si era passati a uno. Numero insufficiente a rispondere alle esigenze dei residenti di Libertà, soprattutto dei più anziani, impossibilitati a spostarsi per raggiungere gli studi medici ancora disponibili negli altri quartieri. Il Gruppo Spontaneo Libertà aveva allora inviato allora una lettera all’amministrazione comunale, chiedendo di appoggiare le richieste dei cittadini perché si potesse risolvere la questione.

LEGGI il pensionamento di Giampietro Mosca

Questione che da Merlini era stata subito presa in carico, tanto che, dopo averne discusso in consiglio comunale già nel mese di marzo e dopo essersi confrontata con Ats per presentare un’apposita istanza in Regione, «nel bando per l’assegnazione degli ambiti carenti per i medici di medicina generale di Monza si era riusciti a inserire un esplicito vincolo per la zona di Viale Libertà». Fino a qualche anno fa, infatti, il quartiere rientrava in un bacino più ampio, che comprendeva anche zone più centrali: «L’inserimento del vincolo ha permesso di risolvere il problema», precisa l’assessore. Il nuovo dottore è atteso entro la fine di luglio: con lui prenderanno servizio nuovi medici di medicina generale anche nei quartieri di Triante, Cazzaniga, Cederna e in centro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA