Monza, anche l’ospedale San Gerardo ha il suo parco giochi: inaugurato Abiolandia Un mese di lavori e il taglio del nastro: al San Gerardo sono stati inaugurati Abiolandia, il parco giochi destinato ai bambini che si trovino per un motivo o un altro a passare dall’ospedale, e il giardino esclusivo per i degenti di Neuropsichiatria Infantile. Progetti Asst e Abio Brianza.

Un mese di lavori e il taglio del nastro: al San Gerardo è stato inaugurato Abiolandia, il parco giochi destinato ai bambini che si trovino per un motivo o un altro a passare dall’ospedale. Un progetto targato Asst di Monza e Abio Brianza in prima fila mercoledì pomeriggio con il direttore generale Matteo Stocco e la presidente dell’Associazione per il bambino in ospedale, Susanna Bocceda, insieme a tanti bambini che con i loro palloncini hanno colorato il cielo e hanno testato subito scivoli e altalene.

L’area giochi è situata nell’area verde della nuova Palazzina accoglienza. La raccolta fondi per la realizzazione del progetto era partita nel mese di marzo con l’obiettivo di raccogliere i circa 70mila euro necessari per l’area giochi destinata ai bambini e il giardino di uso esclusivo ai degenti di Neuropsichiatria Infantile realizzato nell’area verde interna al reparto con l’installazione di due gazebo con tavoli e di una siepe verde a protezione della privacy dei degenti.



Il parco giochi si compone di un’area con due funzioni: una destinata al gioco con scivoli, percorsi, altalene, piccole attrazioni, l’altra destinata al ristoro con un gazebo e panchine per chi sorveglia i bambini o è costretto a trattenersi in attesa.

«Il progetto di Abiolandia dà un contributo importante all’obiettivo ambizioso di realizzare un ospedale davvero a misura di bambino – sottolinea Matteo Stocco, direttore generale della Asst di Monza – Ringrazio Abio Brianza per aver portato a termine questo progetto nel contesto di ristrutturazione dell’ospedale con un’intera area dedicata ai più piccoli e ai più fragili, il primo parco giochi in un luogo di cura e un giardino per i degenti della Neuropsichiatria».



«Siamo felici di aver realizzato questo progetto – spiega Susanna Bocceda, presidente di Abio Brianza – che si inserisce nella vita della nostra associazione come un ulteriore motivo di orgoglio. Abiolandia ha un’indiscussa utilità sociale nel perseguimento di uno degli obiettivi fondanti della nostra attività, cioè quello di garantire un’accoglienza adeguata ai bambini ed alle loro famiglie in ospedale».

All’inaugurazione è intervenuto anche il sindaco Dario Allevi con l’assessore Massimiliano Longo. «Mi riempie d’orgoglio il fatto che il primo parco giochi in un ospedale sia stato realizzato proprio a Monza – ha spiegato Allevi – È l’ennesima conferma che il nostro San Gerardo è ormai un polo ospedaliero in grado di inanellare un successo dopo l’altro, dimostrando l’importanza del prendersi cura dei pazienti non solo dal punto di vista strettamente clinico ma anche applicando modelli avanzati di inclusione, capaci di garantire relazioni personalizzate, a partire dall’accoglienza dei più piccoli».

Entrambe le realizzazioni sono state seguite e progettate a titolo gratuito per Abio Brianza dall’architetto Cesare Mondelli con il coordinamento dell’Ufficio Tecnico della Asst di Monza.

