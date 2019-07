Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

radaelli Monza - Brianza Pride 2019 Primo corteo arcobaleno della Brianza per le vie del capoluogo (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: 5mila persone per il primo Brianza Pride FOTO - VIDEO Le prime stime del Brianza Pride di Monza sabato 6 luglio parlano di 5mila partecipanti: ecco le immagini del corteo.

Qualche mese fa avevano previsto 10mila persone, alla vigilia le attese erano scese fino a 2-3mila, il saldo (ancora da confermare) è di circa 5mila: tanti sono i partecipanti al Brianza Pride di Monza, la prima edizione della “festa dei diritti” organizzata da una rete diffusa di associazioni e gruppi che da un anno sta lavorando al progetto. Il corteo è stato aperto dagli organizzatori in un lungo serpentone colorato che ha incluso anche lo spezzone degli studenti e altri settori fino ad arrivare ai partiti che hanno aderito (come il Pd) e ai sindacati, Cgil e Cisl.

Prima della partenza l’intervento della Rete Brianza Pride che ha spiegato le ragioni dell’iniziativa e come accaduto a Milano ha allargato l’affermazioni dei diritti anche per i migranti e quindi le parole dei ragazzi dei Fridays for future.

Sul posto gli agenti della polizia di Stato e quelli di polizia locale. In fondo al corteo alcuni partecipanti incaricati di ripulire eventuali rifiuti rimasti lungo la strada.

L’apertura del Brianza Pride

(Foto by Federica Fenaroli)

