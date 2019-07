Monza: la Rete Brianza Pride regala un mazzo di fiori al sindaco Allevi (che ringrazia) Un mazzo di fiori coloratissimo è il regalo fatto recapitare dalla Rete Brianza Pride al sindaco di Monza, Dario Allevi, che ha negato il patrocinio del Comune alla manifestazione del 6 luglio. Il primo cittadino: “Grazie, buona vita”.

Il Brianza Pride non porta rancore: nonostante il sindaco di Monza Dario Allevi abbia deciso di negare il patrocinio alla manifestazione in programma sabato 6 luglio, la Rete che da una anno a questa parte ha deciso di recapitargli un regalo in municipio alla vigilia della giornata della manifestazione a favore dei diritti Lgbtq. Un mazzo di fiori, coloratissimo, accompagnato da un biglietto: “Le auguriamo una vita gaia quanto la nostra”. Il sindaco ha pubblicato la foto sul suo profilo facebook ringraziando per il regalo e augurando “Buona vita” agli organizzatori del Pride.

© RIPRODUZIONE RISERVATA