Monza, 18enne investita e incidente con il monopattino nel parcheggio La ragazza e il conducente del mezzo elettrico, un 48enne, sono finiti all’ospedale San Gerardo di codice giallo. Sull’accaduto indaga la polizia locale. Gli incidenti sono avvenuti in via Monte Bianco e in viale Lombardia.

Doppio incidente stradake nel pomeriggio di giovedì 24 febbraio, a a Monza, con due feriti portati in codice giallo all’ospedale San Gerardo. Il primo si è verificato alle 14.15 in via Monte Bianco all’intersezione con via Dolomiti dove una 18enne è stata investita da un’auto. Sul posto oltre alla polizia locale è intervenuto personale sanitario inviato dal 118 con una ambulanza e un’automedica. Dai primi accertamenti - secondo quanto comunicato dalla Polizia locale - sembra che la ragazza stesse attraversando sulle strisce pedonali.

Alle 17.15 a rimanere ferito è stato invece un 48enne che si stava spostando nel parcheggio antistante gli esercizi Pittarello e McDonald’s, in viale Lombardia all’angolo con viale Romagna. L’uomo sarebbe entrato in collisione con una vettura. Sul posto è intervenuta una auto pattuglia della Polizia locale per gli accertamenti del caso sulla dinamica, in fase di ricostruzione.

