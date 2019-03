Mongolfiera sbalzata da una raffica di vento: brianzoli feriti in un incidente in Basilicata Sei brianzoli sono rimasti coinvolti in un incidente in Basilicata al termine di un giro turistico in mongolfiera. Il cestello su cui stavano viaggiando è stato sbalzato in fase di atterraggio da una folata di vento. Grave una donna di Seregno che ha riportato la frattura del bacino.

Sei brianzoli sono rimasti coinvolti in un incidente in Basilicata al termine di un giro turistico in mongolfiera. Il cestello su cui stavano viaggiando è stato sbalzato in fase di atterraggio da una folata di vento che li ha fatti sobbalzare più volte violentemente, prima di adagiarsi su un lato. La più grave è una donna di Seregno che ha riportato la frattura del bacino, frattura del setto nasale e trauma facciale per un uomo di Paderno Dugnano, ferito anche il pilota (frattura del perone) e soccorsa una donna; illesi altri due passeggeri di Paderno e Limbiate. È successo nella mattina di sabato 23 marzo. Il gruppo era partito per un sorvolo turistico di Matera. Al termine, a pochi metri da suolo, la folata che ha fatto perdere il controllo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA