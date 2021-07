Misinto, perde il controllo dell’auto: ragazza estratta dai vigili del fuoco Incidente stradale all’alba a Misinto: una ragazza di 19 anni ha perso il controllo dell’auto e si è ribaltata. Estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco.

Soccorsi e vigili del fuoco a Misinto all’alba per un incidente stradale in cui è rimasta ferita in modo non grave una ragazza di 19 anni. L’allarme è scattato poco dopo le 6.30 in via San Siro per il ribaltamento dell’auto con a bordo la giovane che avrebbe perso il controllo forse finendo con le ruote sul cordolo che delimita una ciclabile.

Incidente Misinto - foto Vigili del fuoco

L’auto si è piegata proprio sul lato della conducente, i vigili del fuoco di Lazzate hanno provveduto a liberarla dall’abitacolo. Sul posto anche ambulanza e carabinieri.

La donna è stata soccorsa in codice giallo e trasportata poi in codice verde all’ospedale di Saronno.

