Minacce via mail alla collega: la solidarietà del CittadinoMb Il direttore Claudio Colombo, la redazione e il Comitato di redazione esprimono solidarietà a Antonella Crippa, collega redattrice del Cittadino e del Cittadinomb.it, attualmente distaccata alla Provincia di Lecco, per un gravissimo attacco intimidatorio anonimo.

Il direttore Claudio Colombo, la redazione e il Comitato di redazione esprimono solidarietà a Antonella Crippa, collega redattrice del Cittadino e del Cittadinomb.it, attualmente distaccata alla Provincia di Lecco, per un gravissimo attacco intimidatorio anonimo: una e-mail che la invita a “guardarsi le spalle” e nella quale è riportato un articolo che descrive l’aggressione subita nei mesi scorsi da Beppe Grossi, anche lui cronista de La Provincia. Il diritto all’informazione e il dovere di cronaca, così come, più in generale, la libertà di espressione non temono bavagli né intimidazioni.

Solidarietà è stata espressa dal presidente dell’associazione Lombarda dei Giornalisti Paolo Perucchini: «La vigliaccata di una minaccia anonima di aggressione merita l’attenzione di tutto il mondo giornalistico: nessuno deve sentirsi solo quando fa cronaca».

«Non è la prima volta, quest’anno, che siamo costretti a registrare episodi di questo tipo – ha osservato il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, Alessandro Galimberti - Oltre alla doverosa e convinta solidarietà alla collega, in difesa della quale siamo pronti a intervenire in ogni sede opportuna, chiedo che il legislatore agisca per inasprire le pene nei confronti di chi si rende responsabile di intimidazioni e minacce verso i giornalisti, visto che questi sono portatori di un diritto-dovere costituzionale i cui beneficiari sono gli stessi cittadini-lettori-elettori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA