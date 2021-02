Meteo Monza e Brianza: aria gelida dalla Siberia, minime in picchiata Aria gelida in arrivo su Monza e la Brianza. Spazza via la perturbazione degli ultimi giorni, ma farà anche crollare le temperature minime con previsione di -5/-8°C per le prime ore di domenica.

Aria gelida in arrivo su Monza e la Brianza: spazza via la perturbazione degli ultimi giorni, ma farà anche crollare le temperature. Soprattutto le minime. Si tratta di aria gelida “di matrice siberiana - spiegano gli esperti di 3bMeteo - che tra venerdì e il weekend irromperà sull’Italia sotto forma di venti di bora e grecale”.

Il maltempo è atteso soprattutto al Centrosud con neve anche in pianura e a tratti fin sulle coste, mentre al nord si presenta con gelo che farà scendere le minime ben sotto lo zero. E dovrebbe aver già fugato il rischio neve paventato per la Brianza fino a qualche ora fa.

Sulla provincia nuvole fino alla vigilia del weekend, poi domenica cielo sereno e minime che possono scendere fino a -5/-8°C. E poi persisterà almeno fino a mercoledì. Più miti le massime a a 6/7°C.

“Sebbene l’apice del gelo russo sia previsto per la domenica di San Valentino, il freddo ci terrà compagnia anche per buona parte della prossima settimana. Avremo ancora la possibilità per qualche nevicata a quote basse o in pianura al Sud, Sicilia e sul medio versante adriatico”, concludono da 3bmeteo.com.

