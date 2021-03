Meteo Monza e Brianza: allerta per vento forte sulla Lombardia e poi torna il freddo Previsioni tendenti al freddo per la provincia di Monza e Brianza: prima un’allerta meteo per vento forte su tutta la Lombardia, poi una perturbazione con temperature minime in calo per un ritorno invernale a metà marzo.

Prima un’allerta meteo per vento forte su tutta la Lombardia, poi una perturbazione con temperature minime in calo per un ritorno invernale a metà marzo. Sono previsioni tendenti al freddo per la provincia di Monza e Brianza.

Dalle prime ore di domenica 14 marzo è previsto un aumento dell’intensità del vento dai settori nordoccidentali, a interessare inizialmente i rilievi Alpini e in estensione in mattinata anche a tutta la fascia prealpina e di pianura.

“In progressiva attenuazione in pianura dal tardo pomeriggio, persistenti intensi fino a fine giornata sui rilievi più a Nord. Valori medi orari areali compresi tra 30-40 km/h, localmente potrebbero registrarsi valori superiori sui settori di bassa pianura, tra tarda mattinata e pomeriggio, sulle Prealpi varesine, oltre quota 900 metri, sui settori Alpini della Valtellina e in particolare sulla parte di confine con il territorio svizzero. Durante l’evento colpi di raffica fino a 65 km/h potranno interessare la Pianura e l’Appennino, mentre sui rilievi Alpini e Prealpini attorno e oltre 1000-1500 metri potranno raggiungere valori di raffica fino a 90 km/h”, spiega l’allerta meteo della Regione Lombardia.

Le previsioni confermano le previsioni di vento fino a metà della settimana con temperature minime intorno alle zero.

Nella seconda metà della settimana invece una perturbazione porta previsioni di pioggia con possibilità di qualche fiocco di neve nella mattina di venerdì.

“Spiccata variabilità fino al weekend con due impulsi instabili in arrivo. Prossima settimana rigurgito invernale con venti freddi artici, netto calo termico e neve anche a quote basse; gelate tardive - spiega Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com a proposito del panorama nazionale - Il prosieguo della settimana sarà decisamente dinamico sull’Italia, sotto il tiro di sostenuti venti atlantici, che trasporteranno due veloci perturbazioni: giovedì prime avvisaglie con nubi in aumento al Nord e qualche pioggia su Liguria e alta Toscana. Venerdì arriva il primo impulso instabile che porterà qualche rovescio o temporale soprattutto su Nordest e regioni del Centro, il tutto accompagnato da venti a tratti forti tra Sud e Sudovest, con raffiche di oltre 40-50km/h sul Tirreno. Sabato smaltiti i residui effetti del fronte al mattino, avremo un generale miglioramento ma durerà poco, domenica è infatti atteso il passaggio di una seconda e più incisiva perturbazione in discesa dal Nord Europa la quale, analogamente alla prima, porterà piogge e rovesci soprattutto su Nordest e regioni del Centro, con anche qualche temporale, nonché nevicate sulle Alpi, specie di confine, anche a quote basse”.

