Meteo: ancora piogge per l’inizio della settimana «Lunedì attese piogge battenti su gran parte del Nord, e ancora, tra martedì e mercoledì, le precipitazioni tenderanno a concentrarsi soprattutto al Nord e Toscana, a tratti intense», dicono gli esperti di 3bmeteo.com. A Monza e in Brianza prevista pioggia soprattutto lunedì 5 martedì 6 novembre.

«Il vortice mediterraneo perderà gradualmente forza nei prossimi giorni, ma lunedì attese piogge battenti su gran parte del Nord, e ancora, tra martedì e mercoledì, le precipitazioni tenderanno a concentrarsi soprattutto al Nord e Toscana, a tratti intense. La neve cadrà sulle Alpi in genere a quote medio-alte: il clima infatti si manterrà mite per il periodo per insistenza di venti meridionali»: queste le previsioni per i prossimi giorni di 3bmeteo.com.

«La seconda parte della settimana, con l’estate di San Martino, dovrebbe invece vedere il ritorno graduale dell’alta pressione e le temperature potrebbero ulteriormente aumentare, portandosi almeno nei valori massimi ben al di sopra delle medie del periodo, con punte di oltre 18-20°C nelle aree soleggiate» concludono da 3bmeteo.com.

A Monza e in Brianza previsti sedici gradi di temperatura massima e 13 di minima con pioggia lunedì 5 novembre, ancora precipitazioni deboli martedì 6, mentre mercoledì 7 la giornata sarà alternata tra pioggia, soprattutto nella serata e nella notte (con 11 gradi) e nubi sparse al mattino e pomeriggio. Giovedì e venerdì nubi sparse senza pioggia e temperatura massima di 15 gradi.

