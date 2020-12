Meda: accordo tra Cassa Depositi e Prestiti e la Provincia per la nuova sede dell’istituto professionale Don Milani Un protocollo d’intesa tra Cassa Depositi e Prestiti e Provincia di Monza e Brianza prevede una collaborazione per realizzare la nuova sede dell’istituto professionale “Milani”. A Vimercate, invece, riqualificazione del complesso scolastico. In tutto interventi da 40 milioni di euro

Accordo per la nuova sede dell’istituto professionale Don Milani e per riqualificare il complesso scolastico di Vimercate. Lo hanno raggiunto Cassa Depositi e Prestiti e Provincia di Monza Brianza, che hanno firmato un protocollo d’intesa nel settore dell’edilizia scolastica. CDP supporterà la Provincia fornendo attività di consulenza tecnica, economica e finanziaria per lo sviluppo di due interventi infrastrutturali del valore di 40 milioni di euro: la realizzazione della nuova sede dell’Istituto professionale L. Milani nel comune di Meda e la riqualificazione del complesso scolastico di Vimercate volta alla ridistribuzione degli spazi destinati alla didattica, interni ed esterni, sulla base di uno studio realizzato dal Politecnico di Milano.

Il nuovo plesso nel comune di Meda consentirà di far confluire più di 900 studenti da tre precedenti sedi che verranno dismesse. La seconda operazione di ristrutturazione del complesso scolastico di Vimercate permetterà invece di introdurre una nuova “scuola aperta” alla comunità, che possa esprimere un nuovo modello di “educazione diffusa”, in grado di instaurare una relazione più profonda tra scuola, territorio e società.

La Provincia valuterà la possibilità di ricorrere a strumenti di Partenariato Pubblico Privato per l’attuazione dei due investimenti.

“I nostri studenti sono davvero provati da questi lunghi mesi di pandemia ed hanno bisogno ritrovare quella quotidianità fatta di studio ma anche di relazioni. Investire sulla scuola significa investire su luoghi sicuri dove ridare ai ragazzi lo spazio giusto per riorganizzare la propria vita. – spiega il Presidente della Provincia MB Luca Santambrogio. – “Il 2020 tra tanti stop e ripartenze è stato un anno positivo per gli investimenti nell’edilizia scolastica grazie a risorse statali e regionali che ci hanno permesso di intervenire su tanti edifici non solo per adeguarli alle norme anticovid. Per il prossimo anno intendiamo continuare questo percorso mettendo la scuola al centro delle nostre azioni contando su nuovi partner: il protocollo con CDP ci permette di concretizzare progetti importanti in cui crediamo e che rappresentano un nuovo modo di vivere la scuola come luogo di relazione e socialità.”

“In CDP abbiamo l’obiettivo di accelerare il processo di sviluppo delle infrastrutture del Paese al fianco degli enti locali, mettendo a loro disposizione finanziamenti ma anche competenze e professionalità. Nel caso dell’accordo appena raggiunto con la Provincia di Monza Brianza, crediamo che il rinnovamento infrastrutturale degli edifici scolastici persegua contemporaneamente priorità di crescita sostenibile, sviluppo economico e sociale attraverso la creazione di ambienti di apprendimento non soltanto sicuri ma anche innovativi”, ha detto Paolo Calcagnini, Vice Direttore Generale di CDP.

