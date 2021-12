Matteo Fedeli suona un violino Guarneri per il concerto di Natale della Bcc di Barlassina Tradizionale concerto di Natale nell’auditorium della Bcc di Barlassina che ha visto protagonista anche un violino di Guarneri suonato da Matteo Fedeli.

Un concerto natalizio arricchito dal prezioso violino suonato del maestro Matteo Fedeli, uno strumento creato da uno dei più celebri liutai di tutti i tempi, Pietro Guarneri, e divenuto oggetto di culto da parte di musicisti e appassionati di tutto il mondo.

È questo il dono che, in vista delle festività natalizie, la BCC di Barlassina ha voluto offrire questo pomeriggio, domenica 19 dicembre, a soci e amici, nell’auditorium ospitato all’interno della sede di via Cristoforo Colombo. Lo spettacolo, svoltosi in collaborazione con “Solo d’Archi”, si è aperto con l’esibizione dello stesso Fedeli, che ha eseguito la Sonata Kv304 di Wolfgang Amadeus Mozart, accompagnato dal pianista Antonio Scaioli, ed è proseguito con arie tratte dalle opere di Puccini, Rossini e ancora Mozart, con le voci della mezzosoprano Giada Gallone e dal baritono Jaime Eduardo Pialli.

Sono poi seguiti: pezzi al pianoforte e violino di Viola Benaglia, Giulio Corrado e Massimo Urban; brani jazz eseguiti da Diego Albini, Enrico Palmieri e John De Martino; gli ottoni (trombe, trombone, corno ed euphonium) di Erika Patrucco, Michele Tarabbia, Federico Armari, Nicolò Bombelli e Martina Boselli.

Durante la manifestazione sono stati inoltre consegnati due premi-contributi per la ricerca medica, intitolati alla memoria dell’ex presidente della BCC di Barlassina Enrico Belloni: il primo all’Associazione Volontari Lentatesi per la Prevenzione del Tumore; il secondo al progetto “Big Data For Quality of Life” per la prevenzione del deterioramento della qualità della vita nei guariti da patologie tumorali alla testa e al collo dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

