Mario Balotelli su Salvini: «Su certi punti ha le idee chiare e le sue ragioni» Mario Balotelli, su Instagram, ha risposto a un follower che gli chiedeva che cosa pensasse del leader della Lega Matteo Salvini: «Non ho idee politiche e non sono di parte, l’ho detto sempre - ha scritto Balotelli - ma su certi punti ha le idee chiare» e «le sue ragioni, lo ammetto».

Dottor Stranamore, procuratore di giocatori emergenti e osservatore politico. Mario Balotelli ha risposto in diretta ad alcune domande inviate dai propri followers. Ha infatti utilizzato lo sticker “Domande” che permette a ciascuna domanda ricevuta di rispondere pubblicamente in una nuova storia. A chi gli chiedeva di organizzargli un provino per il Monza, il SuperMario nazionale ha risposto ”Comanda lui! Chiedigli pure”, taggando il profilo Instagram del proprietario del Monza, Silvio Berlusconi. Poi Balotelli ha risposto a un follower che chiedeva al numero 45 biancorosso cosa ne pensasse di Matteo Salvini.

Il post su Instagram di Balotelli

«Non ho idee politiche e non sono di parte, l’ho detto sempre - ha scritto Balotelli - ma su certi punti ha le idee chiare» e «le sue ragioni lo ammetto». Salvini ha usato spesso il bastone più che la carota negli ultimi anni, definendolo “un milionario viziato”, “non è un esempio dentro e fuori dal campo”, “lo fischiano perché antipatico”, “Un operaio Ilva vale dieci volte più di lui”, “Lui in nazionale? Non è un modello, ci sono giocatori più bravi”. Anche l’ex centravanti di Inter e Milan ha polemizzato spesso via social con il leader della Lega soprattutto su temi legati al razzismo. Poi, la scorsa estate, il quasi colpo di fulmine: «È una persona diversa da quella dipinta dai giornali» le parole del Capitano.

La ricerca di fidanzata per Anastasio

In precedenza, Balotelli aveva lanciato un appello da novello Cupido: «Ragazze, il mio amico è single, fatevi avanti se vi interessa” postando un foto di lui in compagnia di Armando Anastasio sul bus della squadra.

