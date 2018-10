Maltempo: pioggia e vento forte, parco di Monza chiuso per sicurezza Pioggia e soprattutto vento forte. È allerta rossa per il maltempo in Lombardia. A Monza chiuso per sicurezza il parco e di due cimiteri cittadini, un albero è caduto in via Biancamano. Parchi chiusi anche a Vimercate.

Pioggia e soprattutto vento forte. È allerta rossa per il maltempo in Lombardia (e anche Abruzzo, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige) per la perturbazione di passaggio sulla regione da domenica e fino alla notte tra lunedì e martedì.

A causa del vento a Monza è stata decisa la chiusura dei parchi e dei due cimiteri cittadini. Chiusura totale per il Parco di Monza. “Anche su Monza, infatti, sono attese precipitazioni e rovesci diffusi per tutto il giorno, con raffiche di vento fino a 70 km/h e accumuli di pioggia anche di 50 mm in 24 ore. Un possibile miglioramento è previsto solo per la prossima notte”, fa sapere il Comune.

In mattinata in via Biancamano un albero ad alto fusto è caduto da un giardino privato sulla strada finendo su un’auto. Nessun ferito, strada chiusa. Domenica al parco un albero è caduto nei giardini reali mentre si è allagato il sottopasso dell’autodromo.

Chiusura dei parchi comunali anche a Vimercate: l’ha comunicato il Comune nella mattina di lunedì, una decisione presa per sicurezza.

A Cesano Maderno a causa del maltempo si è allagata la scuola dell’infanzia del Villaggio Snia con danneggiamento dell’impianto elettrico: 180 bambini sono dovuti tornare a casa.

