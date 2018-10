Maltempo: scuola dell’infanzia allagata e senza corrente, 180 bambini a casa al Villaggio Snia di Cesano Maderno Tre aule e un corridoio allagati, l’intero plesso senza corrente: 180 bambini della scuola dell’infanzia Montessori del Villaggio Snia a Cesano Maderno lunedì mattina sono stati rimandati a casa.

Sono stati costretti a tornare a casa i 180 bambini iscritti alla scuola dell’infanzia Montessori del Villaggio Snia a Cesano Maderno. Lunedì mattina al rientro il personale ha trovato infiltrazioni d’acqua in tre aule e in un corridoio, soprattutto l’intero plesso senza corrente: il danno più grave, con le infiltrazioni che hanno raggiunto l’impianto. La scuola ha avuto in passato problemi di allagamenti, affrontati con interventi specifici che però non si sono rivelati risolutivi.

Lunedì mattina quindi i genitori hanno riportato a casa i bambini, tranne una trentina ospitata alla vicina scuola primaria Mauri in attesa delle famiglie.

La situazione è in evoluzione: sul posto i tecnici comunali e l’assessore Nicolaci per valutare come intervenire. Difficilmente la situazione si risolverà nella giornata di lunedì.

