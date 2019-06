Maltempo in Brianza: una voragine si apre a Macherio, allagamenti a Sovico Protezione Civile e Polizia Locale impegnati per diverse ore a Macherio e Sovico per le conseguenze del maltempo di sabato 22 giugno: strade allagate, auto rimaste bloccate e una voragine in corrispondenza dei lavori di realizzazione dalla vasca volano.

Protezione Civile e Polizia Locale impegnati per diverse ore a Macherio e Sovico per strade allagate, recupero auto rimaste bloccate e per regolare in traffico in particolare in corrispondenza dei lavori di realizzazione dalla vasca volano dove la forte pioggia caduta nella mattinata di sabato 22 giugno ha provocato il cedimento stradale al confine tra Macherio e Biassono. In quest’ultimo caso, sul posto si è recato anche il sindaco di Macherio, Mariarosa Redaelli, per accertarsi personalmente di quanto accaduto.

Maltempo sabato 22 giugno Macherio

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Lungo il tratto di strada, si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni, col traffico regolato dagli agenti di Polizia Locale sino alle operazioni di messa in sicurezza e chiusura della voragine. Lavori che si sono conclusi intorno alle 15.30.

Maltempo sabato 22 giugno Macherio

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

In mattinata, anche i volontari della Protezione Civile “Franco Raso” di Macherio- Sovico hanno avuto da fare, allertati anche da privati. Situazione più complicata, a Macherio, lungo via San Cassiano, trasformata in un bacino d’acqua che ha inghiottito un’auto, una Mercedes, rimasta in panne. Il conducente, illeso, ha allertato le tute gialle che hanno rimosso l’auto, messo in sicurezza altre vetture posteggiate lungo la via e aperto i chiusini, consentendo all’acqua di defluire.

I volontari sono intervenuti anche a Sovico, in particolare nella zona di via Puecher, allertati da privati, per svuotare dall’acqua piovana alcune cantine e vani ascensori con l’utilizzo di idropompe. Segnalata problematica, a Sovico, anche la viabilità intorno alla zona del centro sportivo comunale. Non si segnalano, in ogni caso, danni a persone. La situazione è tornata alla normalità nel primo pomeriggio di sabato quando nel cielo sono apparse le prime schiarite.

Maltempo sabato 22 giugno Macherio

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

