Maltempo, nubifragio sulla Brianza: la mappa degli allagamenti

Strade della Brianza allagate sabato mattina, tombini saltati, chiamate ai vigili del fuoco e disagi. Il nubifragio si è abbattuto a partire dalle 9 con pioggia forte e episodi di grandine.

Nel Vimercatese allagata da acqua e fango la rotonda della Bergamina, all’altezza di Arcore sulla Sp45 per Vimercate. Traffico in entrambe le direzioni.

Tombini saltati a Lesmo, a Oreno di Vimercate si è sollevato l’asfalto all’incrocio tra via Carlo Borromeo e via Sturzo a causa della pressione della fogna.

Un po’ ovunque si sono allagati i sottopassi.

È finito ancora sott’acqua quello della tangenzialina di Usmate Velate, nodo storico della viabilità della zona quando piove: traffico interrotto da e per la tangenziale est .

Maltempo sabato 22 giugno allagamenti Villasanta

(Foto by Edoardo Terraneo)

Acqua nel sottopasso di Villasanta che passa sotto la ferrovia e collega con Concorezzo. Allagata anche la Sp 60 tra Villasanta a Monza.



A Bernareggio si è allagata via Dante (dove nel 2016 si era aperta una voragine), strade con acqua e fango a Colnago (Cornate d’Adda), box allagati ad Aicurzio.



A Concorezzo filo diretto fin dalla mattina tra Comune, Protezione civile e polizia locale. Il Comune ha fatto sapere che per reali emergenze il numero della protezione civile da contattare è 320 4306563.





Maltempo sabato 22 giugno Colnago di Cornate d'Adda

(Foto by Marco Testa)

A Biassono allagata e chiusa al traffico la strada lungo le mura del parco di Monza.

In Brianza diverse chiamate private ai vigili del fuoco, sempre per allagamenti, a Giussano, Verano Brianza, Carate Brianza, Bovisio Masciago e Monza.

A Monza numerose chiamate da via Borgazzi per allagamenti di cantine a causa di un collettore saltato.

Maltempo sabato 22 giugno allagamenti Monza via Borgazzi

(Foto by Edoardo Terraneo)

A Muggiò si è allagata via San Rocco con disagi segnalati dai commercianti.

Pesanti ripercussioni anche sulla Statale 36 in carreggiata sud: dopo una mattinata di code, intorno alle 11 per sicurezza è stato interrotto il passaggio all’altezza del sottopasso ferroviario tra Desio e Lissone tratto in cui la polizia stradale aveva già deciso il restringimento di carreggiata. Le code si sono allungate fino a Giussano con gli automobilisti scesi dalle auto nell’attesa di ripartire. In posto anche le squadre Anas. Il traffico è ripreso dopo circa un’ora.

Chiuso in direzione nord anche lo svincolo di Lissone, sotto la superstrada, all’altezza del supermercato Esselunga: qui sono intervenuti anche i vigili del fuoco per liberare una persona rimasta bloccata con l’auto, altri due mezzi coinvolti.

Rotonda chiusa da centro Lissone verso la Valassina. Sul posto polizia locale, protezione civile e vigili del fuoco.

Sulla Tangenziale Nord chiusi il tratto tra Monza-viale Zara e Monza-Sesto e lo svincolo di Sant’Alessandro. Automobilisti fermi intorno a mezzogiorno per oltre un’ora.

Sulla Tangenziale Est chiuse le uscite per le Torri Bianche.

