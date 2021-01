Sanfru basket mette all'asta maglia Olimpia per aiutare la materna Andersen (Foto by Sarah Valtolina)

Maglia dell’Olimpia Milano all’asta per l’asilo di San Fruttuso di Monza: già 43 offerte, c’è ancora un giorno Successo per l’iniziativa del Sanfru Basket a sostegno della scuola per acquistare giochi destinati al giardino. Per partecipare c’è tempo fino alle 13.30 di martedì 26 gennaio. La base d’asta attuale è a 202 euro

A meno di un giorno dalla chiusura dell’asta on line, la maglia dell’Olimpia ha più che raddoppiato la sua base d’asta. L’iniziativa del Sanfru Basket ha raccolto molte adesioni, sono state 43 le offerte che sono state lanciate sul sito ebay per aggiudicarsi la maglia numero 23 di Malcom Delaney. Chi vorrà entro le prossime ore fare la propria offerta dovrà rilanciare più di 202 euro. A tanto è arrivata la raccolta on line promossa una settimana fa dalla società di basket, per raccogliere fondi da destinare alla scuola comunale dell’infanzia Andersen di San Fruttuoso. L’intero ricavato, infatti, verrà destinato alla scuola per l’acquisto di giochi per il giardino.

«Siamo molto soddisfatti del risultato di questa iniziativa – spiega Alessandro Flego, del Sanfru Basket -. Questa è stata per noi la prima asta on line, e la risposta è stata davvero positiva».

Chi volesse partecipare all’asta ha ancora poche ore di tempo per fare la propria offerta. L’asta on line si chiuderà martedì 26 gennaio alle 13.30. Il link per accedere al sito ebay è disponibile sulla pagina Facebook della società sportiva.

