Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

L’Esselunga di Macherio (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Macherio: va in arresto cardiaco all’Esselunga, salvato dai dipendenti del supermercato I dipendenti dell’Esselunga di Macherio (e una cliente soccorritrice) sono intervenuti per salvare un uomo che nella serata di giovedì 23 maggio ha avuto un arresto cardiaco nel supermercato.

Ha un arresto cardiaco all’Esselunga di Macherio e i dipendenti del supermercato e una cliente intervengono per salvarlo. È successo nella serata di giovedì 23 maggio quando un uomo si è sentito male mentre si trovava nel negozio, intorno alle 18.30. Da pochi mesi l’Esselunga ha deciso di dotare i suoi supermercati di defibrillatori e ha fatto frequentare ai dipendenti il corso di formazione con Areu: così i lavoratori sono intervenuti e a loro si è aggiunta una soccorritrice del 118 che era all’Esselunga per fare la spesa. Dopo la scarica del Dae (il defibrillatore), la circolazione è ripresa e l’uomo ora è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Desio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA