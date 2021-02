Lavori in via Roma per i marciapiedi (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Macherio: cantieri aperti per rifare le strade, ecco la mappa delle asfaltature

Tempo di asfaltature a Macherio: interventi su marciapiedi in diverse vie del centro paese, nuovo manto in via Donizetti e via Cadorna. Ma anche lavori in corso in via Italia, San Cassino e via Parini. Sono diversi i cantieri aperti in Macherio dove l’amministrazione comunale ha dato avvio ad interventi di riqualificazione. A cominciare dalle asfaltature che in queste ultime settimane stanno riguardando tratti di marciapiedi nel pieno centro storico, come ad esempio via Roma.

Al centro dell’attenzione sono finite anche alcune strade che da tempo necessitavano lavori di sistemazione per via di buche, avvallamenti e manto stradale sconnesso. Sono infine in corso le operazioni di riqualificazione in via Italia, nel tratto di connessione con via Roma, dove verrà creato un viale pedonale, e in via Parini con la riqualificazione del giardino pubblico Baden Powell.

