Lissone, il fotografo Gianni Radaelli durante uno dei suoi viaggi come volontario in Kenia (Foto by Gianni Radaelli)

Lissone svela gli Angeli d’Oro 2018: tra i benemeriti il fotografo Gianni “Click” Radaelli Svelati i nomi degli “Angeli d’Oro” di Lissone, le benemerenze nell’ambito sociale, umanitario, assistenziale e di volontariato. Tra i premiati Gianni “Click” Radaelli, da quarant’anni testimone degli eventi della città e collaboratore de il Cittadino di Monza e Brianza.

C'è anche lo storico fotografo del settimanale il Cittadino di Monza e Brianza, Gianni Radaelli, tra i cittadini lissonesi che saranno insigniti della benemerenza civica “Angelo d’Oro” di Lissone consegnata dal sindaco Concetta Monguzzi sabato 17 marzo, giorno dell’Unità Nazionale.

Radaelli, noto come “Gianni- Click” è, con i coniugi Silvano Radaelli e Maria Grazia Mussi, nell’elenco dei benemeriti 2018 nell’ambito sociale, umanitario, assistenziale e di volontariato.

L’amministrazione comunale di Lissone rimarca l’impegno di Gianni Radaelli che, insieme alla sua inseparabile macchina fotografica, segue e accompagna con dedizione, perizia ed affetto tutte le manifestazioni e gli eventi del territorio comunale da oltre 40 anni, tanto da avere a disposizione un archivio pressoché infinito, dove sono immortalati fatti e persone della città, sempre a disposizione di tutti per qualsiasi evenienza.

“Figura contraddistinta da un’umanità e una disponibilità uniche, è caratterizzato da un’umiltà ed un sorriso che lo fanno amare a prima vista anche nei numerosi paesi visitati nel corso dei suoi frequenti viaggi, insostituibile presenza nella comunità parrocchiale lissonese, è stato insignito della cittadinanza onoraria della città di Pola per l’impegno profuso, insieme ai tanti volontari che lo hanno accompagnato in questo cammino, nel portare aiuti umanitari nei paesi dell’ex Jugoslavia, facendo così conoscere anche all’estero lo spirito più generoso ed altruista della gente lissonese”, così recita la motivazione ufficiale.

Il “nostro” Gianni Radaelli sarà premiato sabato 17, alle 21, durante la cerimonia pubblica a Palazzo Terragni, impreziosita dal concerto per la giornata dell’Inno nazionale e del tricolore, a cura del Corpo bandistico Santa Cecilia di Lissone.

Oltre a lui e ai coniugi Silvano Radaelli e Maria Grazia Mussi (”che da anni si distinguono per la loro testimonianza civile e religiosa sul territorio e per il loro impegno sociale”) sarà insignita della benemerenza civica anche Virginia Frisoni come ”autrice di numerose opere che abbelliscono e impreziosiscono tuttora la nostra città”.

La benemerenza dell’Angelo d’Oro giunge nel 2018 alla sua quinta edizione: compito di un’apposita commissione, composta dal sindaco Concetta Monguzzi, dal presidente del consiglio comunale e da 5 consiglieri (3 di maggioranza e 2 di minoranza), è quello di individuare benemeriti (persone o associazioni) che abbiano in qualsiasi modo dato lustro alla città, accrescendone il prestigio ed operando con disinteressata dedizione.

