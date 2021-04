Il luogo dell’incidente di cui è rimasto vittima un 80enne colpito da un furgone in manovra a Lissone via De Amicis

Lissone: papà 80enne in coma all’ospedale, appello della figlia ai testimoni dell’incidente Ecco il messaggio apparso su Facebook in merito all’investimento in via De Amicis: «Chiunque si fosse trovato sul luogo dell’incidente e avesse visto qualcosa e avesse voglia di darmi qualche info e delucidazione in merito di contattarmi in privato. Grazie di cuore

“L’ottantenne vittima dell’incidente è mio papà e versa in condizioni disperate in coma irreversibile e con probabilità di sopravvivenza pari allo zero. Chiedo pertanto a chiunque si fosse trovato sul luogo dell’incidente e avesse visto qualcosa e avesse voglia di darmi qualche info e delucidazione in merito di contattarmi in privato. Grazie di cuore”.

È l’appello accorato e composto scritto sulla pagina Facebook “Sei di Lissone se...” dalla figlia del ciclista che venerdì 23 aprile è stato trasportato in ospedale a seguito di un incidente stradale (la cui dinamica è al vaglio della Polizia Locale di Lissone) avvenuto in via De Amicis, a Santa Margherita, frazione di Lissone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA