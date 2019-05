Lissone, nuovo parcheggio in stazione ma chiude il vecchio: via alle polemiche L’opposizione se la prende con l’amministrazione di Lissone che ha pubblicizzato l’apertura del nuovo parcheggio ma non la chiusura del vecchio per la sua sistemazione. Il comandante della Polizia locale spiega: «I cittadini sono entrati nel parcheggio nuovo senza alcuna difficoltà». Ma poi è iniziato il servizio davanti alle scuole.

Apre il nuovo “parcheggione” con 105 stalli gratuiti di fronte alla stazione di Lissone, ma non mancano le polemiche politiche. Perchè? Molti hanno lamentato il fatto che l’amministrazione comunale non abbia informato della concomitante chiusura del posteggio antistante la Ciclofficina limitandosi ad annunciare l’apertura del nuovo parcheggio. Lunedì 6 maggio, la polemica è servita. Dura la presa di posizione di consiglieri comunali di opposizione. «Ma puoi pubblicizzare dappertutto l’apertura del nuovo parcheggio senza specificare che quello vecchio resterà chiuso? Se voi con le vostre chiappe non vi spostate mai da Lissone, la gente che va a lavorare a Milano non può rischiare di perdere il treno perché avete dimenticato di avvisare a caratteri cubitali che sarà lasciato chiuso uno dei due parcheggi! Sono senza parole» commenta così con un post su Facebook il capogruppo di Forza Italia, Daniele Fossati.

Anche Roberto Perego (Lissone in Movimento) evidenzia che alle «8.20 il parcheggione era pieno e che sul posto non vi fosse «nessuna pattuglia della Polizia municipale» aggiungendo che «c’era gente che per non perdere il treno apriva le barriere ed entrava nel parcheggio della ciclofficina». Polemiche cui ha replicato, sempre su Facebook, il comandante della Polizia Locale di Lissone, Ferdinando Longobardo.

«La nuova area di parcheggio è stata aperta venerdì sera, mentre il sabato mattina è stata transennata l’area precedentemente in uso, che sarà oggetto di lavori di ristrutturazione; questa mattina (lunedì 6 maggio) i cittadini sono entrati nel parcheggio nuovo senza alcuna difficoltà, tanto è vero che tutti i veicoli hanno occupato gli spazi disponibili; nessun veicolo ha forzato le transenne che delimitavano l’area precedentemente in uso, infatti l’unico veicolo tutt’ora presente è in sosta da venerdì mattina; la pattuglia della polizia locale in servizio questa mattina alle ore 7.45 è stata inviata davanti alle scuole per fare entrare i bambini, in quanto si riteneva più importante tutelare l’incolumità dei bambini piuttosto che indicare ad un cittadino che per parcheggiare doveva andare diritto». Va precisato che con un’ordinanza dirigenziale il comandante il 3 maggio aveva annunciato la chiusura della circolazione dei veicoli all’interno del parcheggio antistante la ciclofficina.

