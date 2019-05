Lissone: apre il “parcheggione” della stazione con 105 posti gratuiti La settimana arriva con una novità per i pendolari della stazione di Lissone: apre il nuovo “parcheggione” con 105 stalli gratuiti. Per i primi giorni la polizia locale regolerà l’ingresso e l’uscita da via General Guidoni.

La settimana arriva con una novità per i pendolari della stazione di Lissone: apre il nuovo “parcheggione” con 105 stalli gratuiti. Sono stati completati i lavori di asfaltatura, illuminazione e posa di segnaletica orizzontale e verticale. Per aiutare i pendolari, nei primi giorni della settimana nelle ore di massima affluenza, una pattuglia della polizia locale regolerà l’ingresso e l’uscita delle auto da via General Guidoni.

Nelle prossime settimane il Comune interverrà anche sul parcheggio al fianco della Ciclostazione. A conclusione degli interventi, i posti auto a disposizione dei pendolari saliranno dagli attuali 70 a circa 230. Prevista anche l’apertura di via Perlasca per il deflusso dei pendolari e il completamento dei percorsi per la mobilità pedonale e ciclopedonal

«L’area che andiamo a rendere usufruibile rappresenta una facilitazione per chi sceglie il treno come mezzo per raggiungere il luogo di studio o di lavoro – dichiara Concettina Monguzzi, sindaco di Lissone – servirà inizialmente un po’ di pazienza, ma siamo soddisfatti per il risultato raggiunto, per il quale da tempo ci siamo adoperati con tutti i passaggi necessari. Andiamo a incrementare un servizio a vantaggio di tutti, proseguendo nella riqualificazione di tutta la zona».

«L’apertura del “parcheggione” rappresenta un importante traguardo per questa amministrazione comunale e conferma la nostra attenzione verso la mobilità, verso i pendolari e verso un’area nevralgica del territorio come lo è la stazione ferroviaria - sottolinea Marino Nava, assessore alla Città vivibile - in questo modo andremo progressivamente a decongestionare la zona dalle auto parcheggiate nelle vie adiacenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA