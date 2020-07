Lissone, le serenate Mariachi portano in strada le note di Musicamorfosi Iniziati gli spettacoli di musica itinerante per le vie della città. Nei giorni scorsi i Mariachi sono stati protagonisti anche di spettacoli nelle strade di Desio

Musica itinerante per le vie della città. In adesione al protocollo del Consorzio Brianteo Villa Greppi, il Comune venerdì 31 luglio (dopo l’appuntamento di venerdì 24) torna ad ospitare la musica live di Musicamorfosi. Il debutto è stato venerdì dalle 19 alle 22.30 con “Serenate Mariachi”; venerdì 31, dalle 11.30 alle 13 e dalle 19 alle 22.30, dj set in movimento per la città su una Cargo Bike che da mattino a sera conquisterà il pubblico. Sul cargo della bike in piedi suona uno dei top jazz della scena italiana: Massimiliano Milesi.

I Mariachi la settimana scorsa sono stati protagonisti anche di spettacoli itineranti a Desio

