Lissone, i VeloOk in via Mascagni fanno andare tutti più piano

VeloOk in via Mascagni a Lissone? Il Comune fa sapere che la sperimentazione ha portato i suoi frutti. Dal 22 marzo, giorno in cui sono stati posizionati i dispositivi utili al controllo elettronico della velocità, il 99,8% dei veicoli transitati in via Mascagni ha rispettato il codice della strada. Una percentuale pressoché invariata nelle ore notturne (99,4%) che registra un notevole incremento nel rispetto del limite dei 50 km/h da parte di automobilisti, camionisti e persone alla guida di ciclomotori. In assenza dei VeloOK, su 77.634 passaggi totali fra il 18 e il 22 marzo sono state registrate 5.728 infrazioni totali, pari al 7,2%.

Dal 22 al 26 marzo, ovvero nel periodo già caratterizzato dai caratteristici box arancioni, su 69.379 passaggi le possibili infrazioni sono state 106, pari allo 0,2%. Scenario migliorativo anche nelle ore notturne. Nel periodo senza dispositivo di controllo (18-22 marzo), le infrazioni erano state poco meno di 1.500 su un totale di 4.811 passaggi, pari al 30%. Il posizionamento dei box mobili e l’avviso dell’accertamento della velocità ha permesso nei 5 giorni successivi di rilevare un calo delle infrazioni potenziali quasi a zero. Su 5.888 transiti, oltre il limite dei 50 km/sono stati solo 38.

