Lissone: gli ritirano la patente, si presenta al Comando della polizia locale e vandalizza gli arredi Per un cittadino italiano residente a Lissone, già noto al personale della polizia locale, si prospetta una denuncia per danneggiamento. Il ritiro della patente è avvenuto dopo che nella sua auto sono stati trovati 8 grammi di hashish.

Gli agenti di polizia locale gli ritirano la patente e lui si presenta poco dopo al comando di via Gramsci e vandalizza alcuni arredi della reception. Con l’ausilio dei carabinieri, intervenuti nell’arco di pochissimi minuti, l’uomo è stato fermato. A suo carico nelle prossime ore si procederà con denuncia per danneggiamento. Sono inoltre in corso ulteriori accertamenti sull’accaduto. È il rocambolesco esito di un intervento antidroga della polizia locale di Lissone, attività messe in atto con pattuglie mobili sul territorio e con uomini in abiti civili. Un intenso lavoro, di concerto con le altre forze dell’ordine, per contrastare fenomeni di spaccio.

Sabato 3 aprile, gli agenti del comando di via Gramsci hanno provveduto ad ispezionare un’automobile parcheggiata in prossimità di uno scivolo di un marciapiede poco distante dal centro storico. All’interno della vettura, presa a noleggio da un cittadino italiano residente a Lissone e già noto al personale della polizia locale, sono stati rinvenuti circa 8 grammi di hashish, sostanza detenuta per uso personale. Gli agenti hanno provveduto al ritiro della patente di guida a seguito - spiegano dal Comando «della sopravvenuta insussistenza dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida». Non si è invece proceduto con alcuna denuncia a carico del titolare dell’auto a noleggio, così come previsto dalla normativa in vigore.

A seguito del ritiro della patente di guida, l’uomo si è presentato poco al Comando dove ha dato in escandescenze.

