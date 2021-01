Lezioni in presenza e trasporti, la prefettura: ripartenza senza problemi in Brianza Nessuna segnalazione particolare da parte di genitori e istituti in relazione alla ripartenza delle lezioni in presenza, da lunedì. Giovedì 28 prevista una riunione del tavolo tecnico per un monitaggio della situazione

Trascorsi tre giorni dal riavvio della scuola parzialmente in presenza, in Prefettura, a Monza, non sono arrivare segnalazioni di disservizi relativamente in particolare al trasporto, rimodulato dalla agenzia per il Trasporto pubblico locale ad hoc con potenziamenti delle corse (capienza massima dei mezzi al 50%) per garantire il distanziamento dei passeggeri.

Giovedì 28 gennaio in mattinata si riunirà nuovamente il tavolo istituito dal prefetto Patrizia Palmisani con le rappresentanze di tutti gli attori coinvolti, per un monitoraggio della situazione e verificare se occorrano correttivi. I genitori hanno la possibilità di segnalare alla scuola frequentata dai figli le possibili criticità che, al momento, si sarebbero limitate a qualche problema di sincronia d’orario delle corse rispetto all’inizio delle lezioni, già risolto.

Resta da valutare, e sarà un tema della riunione di giovedì, se l’incremento delle corse (186 in più) si sia rivelato sufficiente o se sia necessario aumentarle ulteriormente. Delle 30 scuole paritarie della provincia, 8 hanno riaperto tra lunedì e martedì e una lo farà lunedì. Sempre da via Prina precisano che in tutti gli istituti superiori le lezioni sono ripartite in presenza per al massimo il 50% degli studenti frequentanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA