Lezione speciale degli agenti della polizia locale al campus estivo della Polisportiva Triuggese Al campus estivo della Polisportiva Triuggese, gli agenti della polizia locale hanno tenuto una lezione per tutti i bimbi iscritti.

Mercoledì 21 luglio, i bambini iscritti al campus estivo della Polisportiva Triuggese hanno seguito una lezione speciale tenuta dagli agenti della polizia locale di Triuggio Davide Tellaroli e Ciro Scognamiglio. I vigili hanno insegnato ai bambini come comportarsi sulla strada sia quando sono a piedi siano quando sono in sella alle loro biciclette. Quella di mercoledì era l’ultima di un ciclo di tre lezioni. L’iniziativa era già stata collaudata la scorsa estate e quest’anno gli agenti della polizia locale sono tornati in cattedra per rispondere alle domande dei bambini.

