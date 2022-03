Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Lentate sul Seveso: madre e figlia si trovano i ladri in casa, li affrontano e finiscono all’ospedale Prognosi di sette giorni: una 33enne ha riportato un trauma cranico la madre un forte dolore alla schiena. «Mia figlia stava entrando a casa quando se li è trovati davanti ed è stata colpita». Un altro furto registrato in centro paese.

Madre e figlia di 55 e 33 anni sono finite al’ospedale, prognosi di 7 giorni, dopo essere state a tu per tu con due ladri d’appartamento, a Lentate sul Seveso. E’ accaduto sabato scorso, in serata, in un appartamento di una villetta bifamiliare. La 33enne ha riportato un trauma cranico la madre un forte dolore alla schiena.

La figlia, secondo il racconto della madre: «stava entrando a casa quando si è trovata davanti i ladri. Io in quel momento stavo rincasando, ero fuori, in giardino. Ho sentito le sue urla, ho visto attraverso la finestra quello che stava accadendo. Ho cercato di aprire la porta di casa, ma era chiusa dall’interno, quando uno dei ladri l’ha spalancata». La figlia ha cercato di fermarli ed è stata colpita mentre la mare è stata strattonata. Il furto è stato messo a segno. Partita la chiamata al 112, immediatamente dopo sul posto sono arrivati i carabinieri. «Al piano di sopra hanno rubato di tutto - dice la madre - compreso un anello che avevo regalato proprio a mia figlia».

Lo stesso giorno, ma qualche ora prima, i ladri avevano già colpito in centro paese in un complesso residenziale: al rientro i proprietari hanno trovato la serratura dell’inferriata di una porta finestra forzata, i canali delle acque piovane rotti e una finestra manomessa. Rubati contanti e ai preziosi.

